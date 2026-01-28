Бурята "Джоузеф" причини смъртта на жена в Малага във вторник и доведе до множество инциденти, наводнения, свлачища и евакуация в Галисия, Андалусия и Кастилия и Леон. Очаква се в сряда бурята да се засили.

Испанската метеорологична агенция предупреди за опасност от образуване на вълни с височина до шест метра в Галисия и Кантабрийско море. В района се очкават и силни ветрове, а в други части от страната - обилни валежи от дъжд и сняг.

В Галисия са регистрирани най-малко 800 инцидента, свързани с дъжда и вятъра, сред които наводнения, свлачища, паднали клони и камъни по пътищата. Регистрирана е серия от пътнотранспортни произшествия.

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9. Сблъсъкът доведе и до пълно прекъсване на основния сухопътен достъп до Сантяго де Компостела.

Проливни дъждове засегнаха вътрешността на провинция Понтеведра. В някои общини бяха отчетени валежи от над 150 литра на квадратен метър.

Ситуацията остава сериозна и в Андалусия. В района са регистрирани 366 инцидента. Най-тежкият случай е смъртта на жена в Малага, след като палмово дърво падна върху нея.

В Химена де ла Фронтера, провинция Кадис, 11 души бяха евакуирани превантивно заради преливане на река. Всички морски маршрути в Гибралтарския проток бяха затворени.

