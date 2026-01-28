Снимка: iStock
Очакват се вълни до шест мерта, силни ветрове и обилни валежи
Бурята "Джоузеф" причини смъртта на жена в Малага във вторник и доведе до множество инциденти, наводнения, свлачища и евакуация в Галисия, Андалусия и Кастилия и Леон. Очаква се в сряда бурята да се засили.
🔴Muere una mujer en Torremolinos al caerle encima una palmera por las fuertes rachas de viento de la borrasca Joseph.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 27, 2026
La Junta de Andalucía eleva a fase de emergencia el PERI ante los efectos de la borrasca.https://t.co/xq0YaM5a1z pic.twitter.com/oRcxQIBBaa
Испанската метеорологична агенция предупреди за опасност от образуване на вълни с височина до шест метра в Галисия и Кантабрийско море. В района се очкават и силни ветрове, а в други части от страната - обилни валежи от дъжд и сняг.
A violent Atlantic storm #Joseph will blast Portugal tonight, with winds that could exceed 160 km/h near the coast and significant wave heights. Map: @Windycom pic.twitter.com/BCl0pK10jK— SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) January 27, 2026
В Галисия са регистрирани най-малко 800 инцидента, свързани с дъжда и вятъра, сред които наводнения, свлачища, паднали клони и камъни по пътищата. Регистрирана е серия от пътнотранспортни произшествия.
El temporal provoca el derrumbe de dos edificios en Ponferrada y Segovia sin heridos.— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 27, 2026
Joseph deja más de 800 incidencias en Galicia por accidentes e inundaciones.https://t.co/UX4UM2Acgv pic.twitter.com/zcm6UOWGzR
Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9. Сблъсъкът доведе и до пълно прекъсване на основния сухопътен достъп до Сантяго де Компостела.
Проливни дъждове и наводнения взеха жертви в Испания
Проливни дъждове засегнаха вътрешността на провинция Понтеведра. В някои общини бяха отчетени валежи от над 150 литра на квадратен метър.
La borrasca #Joseph pone en alerta al #CampodeGibraltar: rachas de viento de casi— Paco Guerrero (@pacoguerrerofot) January 27, 2026
100 km/h, lluvias intensas y el Estrecho cerrado. pic.twitter.com/zjXwSr5R1N
Ситуацията остава сериозна и в Андалусия. В района са регистрирани 366 инцидента. Най-тежкият случай е смъртта на жена в Малага, след като палмово дърво падна върху нея.
В Химена де ла Фронтера, провинция Кадис, 11 души бяха евакуирани превантивно заради преливане на река. Всички морски маршрути в Гибралтарския проток бяха затворени.
VIDEO | El agua no da tregua. Tras decir adiós a la borrasca Ingrid, este lunes ha llegado #Joseph. Y se quedará unos días. En concreto, hasta mínimo el jueves, como ha anunciado la #Aemet pic.twitter.com/NrYnbGrgua— Infobae España (@infobaees) January 26, 2026
Въздействието на бурята се усеща и в други части на страната. В Кастилия и Леон се срутиха две сгради - едната полуизоставена, а другата - необитаема. Няма данни за пострадали.
В Кантабрийските планини, както и в района Санабрия в Самора, се очаква силен снеговалеж. В Авила и Сеговия има предупреждение за снеготопене, а в южната част на провинция Саламанка - за интензивни валежи от дъжд.
Всички кдове са жълти, с изключение на южната част на провинция Авила, където е обявен оранжев код с очаквани до 80 литра дъжд на квадратен метър за 12 часа.Редактор: Цветина Петрова
