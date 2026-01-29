Най-важното е интересите на руската компания да бъдат защитени, заяви Дмитрий Песков

Американските санкции срещу руски компании, включително и „Лукойл”, са незаконни и неприемливи, обяви отново Кремъл.

Говорителят на руския президент Владимир Путин отказа да коментира споразумението за продажба.

„Лукойл“ продава чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Знаете, че ние смятаме санкциите за незаконни и неприемливи. Това е основата на нашата позиция. Това са корпоративни споразумения и в този случай не можем да ги коментираме. За нас най-важното е интересите на руската компания да бъдат защитени и уважавани”, заяви Дмитрий Песков.

