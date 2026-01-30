Палестинците в Ивицата Газа с нарастващо напрежение и надежда очакват отварянето на граничния пункт „Рафах“ – жизненоважната артерия на анклава и единственият му излаз към външния свят, който преди войната не беше под израелски контрол.

Очакванията за отварянето на пункта се засилиха, след като преди дни Израел съобщи, че са открити останките на последния заложник, държан в Газа – Ран Гвили. Часове по-рано израелските власти заявиха, че ще разрешат отварянето на „Рафах“ с ограничения, след като приключи операцията по издирването му.

Граничният пункт между Газа и Египет, който преди войната беше под египетски контрол, се разглежда като ключов елемент от втората фаза на договореното с посредничеството на САЩ примирие, макар отварянето му да беше заложено още в първия етап на споразумението.

► Какво предстои

Все още няма яснота кога точно „Рафах“ ще отвори врати и дали през него ще бъде позволено движение в двете посоки както на хора, така и на стоки. В изявление късно в неделя канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви, че Израел е съгласен на отваряне „само за пешеходно преминаване и при пълен израелски механизъм за проверка“.

От „Хамас“ реагираха с призив пунктът да бъде отворен в двете посоки и без ограничения. Али Шаат, който е ръководител на новосъздадения палестински комитет, управляващ ежедневните граждански дейности в Газа, заяви още миналата седмица, че „Рафах“ трябва да бъде отворен в рамките на настоящата седмица, за да се улесни придвижването до и от анклава.

Отварянето на пункта би имало огромно значение за жителите на Газа. То би позволило на хората да търсят медицинско лечение в чужбина, да пътуват или да посещават свои близки в Египет, където живеят десетки хиляди палестинци. Освен това би дало глътка въздух на сринатата икономика на анклава – палестински зехтин и други местни продукти традиционно се продават в Египет и в арабския свят.

„Надяваме се пунктът най-накрая да бъде отворен“, казва Абдел-Рахман Радуан, жител на град Газа, чиято майка е онкоболна и се нуждае от лечение извън анклава.

Израел обаче настоява, че палестинците, които желаят да напуснат Газа, ще трябва да получат одобрение както от израелските, така и от египетските служби за сигурност. Кайро от своя страна заявява, че иска незабавно отваряне на пункта и в двете посоки, за да могат палестинците, намиращи се в Египет, да се завърнат в Газа. Кайро остава категорично против трайното заселване на палестински бежанци на египетска територия.

► Жизненоважна артерия за анклава

След като голяма част от Газа беше превърната в руини, ООН предупреждава, че населението от над 2 милиона души се нуждае от подслон и приток на гориво, храни, лекарства. Макар част от хуманитарната помощ да е преминавала през „Рафах“, в продължение на месеци камиони чакат на опашки пред пункта, без да получат разрешение да влязат.

„Опитваме се да получим яснота какво точно означава отварянето на „Рафах“ и как ще бъде приложено на практика“, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик. По думите му целта е хуманитарните доставки и търговските товари да започнат да влизат както от хуманитарните организации, така и от частния сектор.

Преди войната „Рафах“ беше оживен граничен пункт с интензивен поток от хора и стоки. Макар Газа да има още четири гранични пункта, всички те са с Израел. Само „Рафах“ осигуряваше директна връзка с друга съседна държава.

След нападението на „Хамас“ срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., което постави началото на войната, Египет значително затегна режима на преминаване през пункта. През май 2024 г. Тел Авив пое контрола над палестинската страна на „Рафах“ в рамките на военната си офанзива и го затвори, с изключение на редки медицински евакуации.

► Несигурното бъдеще

Палестинската част на граничния пункт е тежко повредена след бойните действия. След отварянето му Израел се е съгласил да спазва хуманитарните условия от предишното примирие, влязло в сила през януари 2025 г., включително да допуска определен брой камиони с помощ дневно.

Остава обаче неясно кой ще управлява палестинската страна на „Рафах“ след края на войната, при положение, че действащото примирие предвижда „Хамас“ да няма роля в управлението на Газа. Пунктът ще бъде ключов и за бъдещото възстановяване на анклава. Миналата седмица Джаред Къшнър – зет на президента на САЩ Доналд Тръмп и негов съветник за Близкия изток, заяви, че следвоенното строителство първоначално ще се съсредоточи върху изграждането на „жилища за работна сила“ в Рафах – южният град, който в момента е под контрола на израелските войски.

Израелският премиер обаче даде ясен сигнал за различни приоритети. „В началото сме на следващата фаза на примирието. Тя означава разоръжаване на „Хамас“ и демилитаризация на Ивицата Газа. Следващата фаза не е възстановяване“, заяви Нетаняху пред Кнесета.

Междувременно хуманитарната помощ напредва бавно. В понеделник Египетският Червен полумесец улесни преминаването на конвой с над 7060 тона храни и медицински материали през египетската страна на „Рафах“, които предстои да бъдат проверени от Израел на пункта „Керем Шалом“, преди евентуално да бъдат допуснати в Газа.

