Президентът на Франция Никола Саркози и бившата първа дама Карла Бруни бяха дадени под съд от организация, грижеща се за опазване на историческото наследство. Двамата са обвинени в разрушаване на сграда, разположена в пределите на имение и датираща от XV век.

Искът е подаден в съда в Тараскон от Лигата за защита на малката планинска верига Алпий срещу компанията "Етулон холдинг", в която дялове имали телевизионният водещ и продуцент Стефан Курби, Саркози и половинката му. Холдингът е бил собственик на имота.

Върховният касационен съд потвърди присъдата на Никола Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания

През май 2021 г., без да се изчакат необходимите разрешения, в имота започнали работи по разрушаването на сграда с площ от 800 квадратни метра. Когато месец по-късно от кметството дошъл отказ за разрушаване на зданието, то вече било развалина.

Адвокати на Лигата поискали от компанията собственик на имота обезщетение от 100 000 евро за унищожаване на историческо наследство. Решението на съда ще бъде обявено в края на април.

Редактор: Дарина Методиева