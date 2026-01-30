Биографичният документален филм за първата дама на САЩ Мелания Тръмп, озаглавен просто „Мелания“, беше прожектиран в центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон. Според "Асошиейтед прес" това е била официалната премиера на филма, но според "Франс прес", това е предпремиерата му, преди той да излезе по екраните на киносалоните.

На премиерата на филма присъстваха както американският президент, така и висши служители на администрацията на Тръмп, включително министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, министърът на търговията Хауърд Лътник и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Гостите преминаха по черен, а не по червен килим, както е по традиция, а зад тях имаше огромен черно-бял надпис - "МЕЛАНИЯ", пише "Ройтерс".

Американски служител, пожелал анонимност, заяви, че присъствието на кабинета се счита за задължително.

Лентата излиза по кината по целия свят в петък, припомнят "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

„Искам да покажа на публиката живота си, какво означава отново да бъдеш първа дама и прехода от живота на обикновен гражданин обратно към Белия дом“, каза Мелания Тръмп преди прожекцията. Тя добави, че зрителите ще видят как тя управлява бизнесите и благотворителните си инициативи, как се грижи за семейството си и как изгражда екипа си в Белия дом.

"Филмът е красив, емоционален, стилен, кинематографичен и съм много горда с него“, каза тя.

Документалната продукция на "Амазон Ем Джи Судиос" е струвала, според информациите 40 милиона долара. Тя ще бъде излъчвана ексклузивно в стрийминг платформата на компанията. Това ще се случи след прожекциите в приблизително 1600 киносалона в света, включително и в около 1500 в САЩ, припомня АП.

Снимка: АП, БТА

Режисьорът Брет Ратнър обаче заяви, че няма да измерва успеха на филма по резултатите в боксофиса. "Това е документален филм, а документалните филми по традиция не са големи касови хитове“, каза той пред репортери. „Не може да се очаква документален филм да доминира в кината“, подчерта Ратнър.

Самият Тръмп сподели, че е гледал почти двучасовия филм за първи път по време на частна прожекция в Белия дом през уикенда. В четвъртък той заяви, че според него филмът е "наистина страхотен“. "Той наистина връща един блясък, който вече почти не се вижда“, каза Тръмп. „Страната ни има нужда от това, нали?“, добави той.

Снимка: АП, БТА

Робърт Ф. Кенеди-младши пък коментира: "Първата дама до голяма степен е неразбрана. Тя е дълбок човек. Тя е дълбоко загрижена за страната ни“.

Мелания Тръмп заяви, че филмът показва живота ѝ зад кулисите, докато тя съчетава ролите си на бизнесдама, съпруга и майка, както и на координатор на преместването на семейството обратно в президентската резиденция.

Снимка: АП, БТА

Преди документалната лента Мелания Тръмп публикува и мемоари през 2024 г., носещи нейното име. В тях тя разказва колко много цени личното си пространство.

Мелания Тръмп се появява и говори публично по-рядко от някои от своите предшественички. Американската общественост е разделена в оценките си за първата дама, но значителна част - около 4 от 10 души - нямат мнение или не са чували за нея, сочи проучване на "Си Ен Ен" от януари 2025 г. Около 3 от 10 американци я оценяват положително, докато приблизително същият дял имат отрицателно мнение. Сред републиканците рейтингът на Мелания Тръмп е по-висок - около 7 от 10 тях заявяват, че я възприемат положително, но приблизително една четвърт нямат мнение.

Снимка: АП, БТА

"Мисля, че това е опит по някакъв начин да се доизгради, насочи и изчисти нейният образ пред американската публика“, казва Катрин Сибли, преподавател по история в Университета „Сейнт Джоузеф“ във Филаделфия, визирайки биографичния филм. "Мелания е загадка за американците“, допълва тя.

Мелания Тръмп, на 55 години, заявява, че за нея е чест да изпълнява традиционните задължения на първа дама, като планиране на държавни вечери, организиране на ежегодното търкаляне на великденски яйца в градините на Белия дом или избиране на тема за коледната украса в президентството. Но първата дама намеква също така, че иска да остави следа и по други начини.

По думите на дългогодишния й старши съветник Марк Бекман през миналата година Мелания Тръмп е прекарвала значителни периоди извън Вашингтон, работейки по документалния филм, и е била дълбоко ангажирана с всеки аспект от създаването му.

Снимкка: АП, БТА

Благополучието и безопасността на децата остават сред основните приоритети на Мелания Тръмп. Тя използва влиянието си, за да лобира пред Конгреса за приемането на закон, който криминализира публикуването на интимни изображения онлайн без съгласие. Президентът подписа закона и дори ѝ позволи и тя да го подпише.

Миналата година Мелания Тръмп написа писмо до руския президент Владимир Путин с молба за съдействие за събиране на деца, разделени от семействата им заради войната в Украйна. Тя помоли съпруга си лично да предаде писмото при срещата му с Путин в Аляска, а по-късно обяви, че осем деца са били върнати при семействата си.

Първата дама има важна роля и в усилията на републиканската администрация в областта на изкуствения интелект и образованието. По време на коледния прием в Белия дом, първата дама разкри и, че работи по нова законодателна инициатива.

Снимка: АП, БТА

Не е ясно колко пари може да спечели Мелания Тръмп и какви са плановете й за евентуалните приходи от филма. "Доколкото ми е известно, тя е първата първа дама, на която е платена значителна сума за заснемането на документален филм за нея, и това е безпрецедентно, но Тръмп винаги нарушават прецедентите“, каза Катрин Джелисън, почетен професор по история в Университета на Охайо.

Обикновено президенти и първи дами се въздържат от външни бизнес начинания по време на мандата си, за да избегнат потенциални конфликти на интереси или етични въпроси. Но сега "първото американско семейство" Тръмп участват в множество бизнес начинания - от часовници, парфюми и Библии за него до бижута, коледни украшения и дигитални колекционерски предмети за нея.

Снимка: АП, БТА

Филмът е поредната връзка между семейство Тръмп и основателя на "Амазон" Джеф Безос, който работи за подобряване на някога напрегнатите си отношения с президента. Това е и първият проект на Ратнър след обвиненията в сексуални посегателства срещу него в началото на движението #MeToo. Снимките на филма започнаха през декември 2024 г.

Редактор: Цветина Петрова