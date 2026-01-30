Запалени гуми и стотици хора, въоръжени с бухалки, брадви и лопати, блокираха входа на плевенското село Буковлък. Причината - конфликт между ботевградски водач на клан и местен лидер в социалните мрежи.

По неофициална информация от Ботевград към Буковлък са тръгнали стотици въоръжени хора, за да потърсят сметка за обида от плевенските си опоненти.

Напрежението започнало да се нагнетява още в късните часове в четвъртък и в петък вече било на ръба да ескалира. Полицията разположи "Жандармерия" на входа на Буковлък.

В късния следобед ботевградски лидер заяви в социалните мрежи, че конфликтът между него и местния водач е потушен и напрежението стихна.