Кадър/Видео: Мартин Георгиев, NOVA
-
Докторът, лекувал първия случай на чикунгуня у нас: Инфекцията не е безобидна
-
Линдзи Вон падна в Кран-Монтана, откараха я с хеликоптер в болница
-
Строители зазидаха живо коте в стена в Бургас и отказаха да я разбият (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 г.
-
Румен Драганов: Ползвателите на атракционните услуги също имат отговорност
-
Италия във финалната подготовка за Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина
Причината за ескалацията е конфликт между ботевградски водач на клан и местен лидер в социалните мрежи
Запалени гуми и стотици хора, въоръжени с бухалки, брадви и лопати, блокираха входа на плевенското село Буковлък. Причината - конфликт между ботевградски водач на клан и местен лидер в социалните мрежи.
По неофициална информация от Ботевград към Буковлък са тръгнали стотици въоръжени хора, за да потърсят сметка за обида от плевенските си опоненти.
Запалиха две коли в Благоевград, оставиха заплашителна бележка на собственика
Напрежението започнало да се нагнетява още в късните часове в четвъртък и в петък вече било на ръба да ескалира. Полицията разположи "Жандармерия" на входа на Буковлък.
В късния следобед ботевградски лидер заяви в социалните мрежи, че конфликтът между него и местния водач е потушен и напрежението стихна.
Последвайте ни