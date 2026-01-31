Десетки жители на Гурково излязоха на площада в подбалканския град на протест срещу бившия кмет Мариян Цонев, който беше обвинен от местен жител за нападение. Причината е свидетелстване срещу него по дело за купуване на гласове.

Снимка: Мартин Георгиев/ NOVA

Историята ви разказахме по NOVA, а след случая недоволни поискаха справедливост от прокуратурата, защото според тях няма развитие.

Снимка: Мартин Георгиев/ NOVA