Снимка: Мартин Георгиев/ NOVA
Мариян Цонев беше обвинен от местен жител за нападение
Десетки жители на Гурково излязоха на площада в подбалканския град на протест срещу бившия кмет Мариян Цонев, който беше обвинен от местен жител за нападение. Причината е свидетелстване срещу него по дело за купуване на гласове.
Снимка: Мартин Георгиев/ NOVA
Историята ви разказахме по NOVA, а след случая недоволни поискаха справедливост от прокуратурата, защото според тях няма развитие.
Снимка: Мартин Георгиев/ NOVA
Свидетел по дело за купуване на гласове срещу бившия кмет на Гурково обвинява него и сина му в побой
