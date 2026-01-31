Американски ескадрен миноносец (военен кораб разрушител) е акостирал в израелското пристанище Ейлат, съобщи Reuters, като се позова на военни източници. Това се случва на фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Иран.

Посещението на кораба в южното пристанище на брега на залива Акаба, в близост до границите на Израел с Египет и Йордания, е било предварително планирано и е част от текущото военно сътрудничество между САЩ и Израел.

Става дума за клас бързи и маневрени военни кораби с голяма огнева мощ, използвани във военноморските сили. Те са предназначени за борба с торпедни катери, подводници, самолети, за отбрана и ескорт на съединения от кораби и конвои. Също така се използват за разузнаване, патрулиране, артилерийска поддръжка при десантни операции и за поставяне на минни заграждения.

Израелските отбранителни сили не са отговорили на запитване на агенция Reuters за коментар по случая.

Разполагането на американския военен кораб идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отворен за преговори с Иран, като същевременно Вашингтон изпраща допълнителни военни средства в Близкия изток.

Американски представител на отбраната е заявил пред Reuters, че военните не могат да обсъждат оперативни детайли поради съображения за сигурност, като е подчертал, че безопасността на военнослужещите е основен приоритет.

Ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет е заявил, че американската армия е готова да изпълни всяко решение, което президентът вземе.

Президентът Тръмп предупреди Иран да се върне на масата за преговори относно ядрената си програма или да се изправи пред значително по-твърди действия от страна на САЩ. От своя страна Техеран заплаши с ответни мерки срещу Съединените щати, Израел и техните съюзници в случай на нападение.

Тръмп също така заяви, че САЩ разполагат „армада“, насочена към Иран, като добави, че се надява тя да не бъде използвана.

