Това се случва на фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Иран
Американски ескадрен миноносец (военен кораб разрушител) е акостирал в израелското пристанище Ейлат, съобщи Reuters, като се позова на военни източници. Това се случва на фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Иран.
Посещението на кораба в южното пристанище на брега на залива Акаба, в близост до границите на Израел с Египет и Йордания, е било предварително планирано и е част от текущото военно сътрудничество между САЩ и Израел.
Американският самолетоносач пристигна в Близкия изток. Тръмп: Иран иска сделка
Става дума за клас бързи и маневрени военни кораби с голяма огнева мощ, използвани във военноморските сили. Те са предназначени за борба с торпедни катери, подводници, самолети, за отбрана и ескорт на съединения от кораби и конвои. Също така се използват за разузнаване, патрулиране, артилерийска поддръжка при десантни операции и за поставяне на минни заграждения.
Израелските отбранителни сили не са отговорили на запитване на агенция Reuters за коментар по случая.
Разполагането на американския военен кораб идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отворен за преговори с Иран, като същевременно Вашингтон изпраща допълнителни военни средства в Близкия изток.
Американски представител на отбраната е заявил пред Reuters, че военните не могат да обсъждат оперативни детайли поради съображения за сигурност, като е подчертал, че безопасността на военнослужещите е основен приоритет.
Ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет е заявил, че американската армия е готова да изпълни всяко решение, което президентът вземе.
Тръмп: Самолетоносач и други военни кораби се отправиха към Иран
Президентът Тръмп предупреди Иран да се върне на масата за преговори относно ядрената си програма или да се изправи пред значително по-твърди действия от страна на САЩ. От своя страна Техеран заплаши с ответни мерки срещу Съединените щати, Израел и техните съюзници в случай на нападение.
Тръмп също така заяви, че САЩ разполагат „армада“, насочена към Иран, като добави, че се надява тя да не бъде използвана.Редактор: Цветина Петкова
