Не спират коментарите за възможните кандидати за служебен премиер и заявките на политиците за участие в следващия парламент. След като станаха ясни петте имена на потенциалните служебни премиери, политическите сили са в очакване на консултациите при президента.

Партиите са все така лаконични в коментарите си затова кой трябва да заеме поста служебен премиер. Общото мнение е, че честните избори са основна задача за служебната власт. Пред президента има 5 избора - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Решението на държавния глава ще разберем чак след срещите ѝ с парламентарните групи.

Илияна Йотова обяви кога започва консултации с парламентарните групи

След консултациите с потенциалните служебни премиери президентът благодари на всички за отговорността и заяви, че пред служебната власт има сериозни очаквания.

"Трябва да върнем доверието на хората в изборите и как да осигурим максимално честен и прозрачен изборен процес. Говорихме и как да се преодлее ценовият шок, защото рефлектира директно върху гражданите, говорихме за външна политика - каква трябва да бъде позицията на България, предстоят важни решения в международен план", уточни Илияна Йотова.

Кой ще бъде натоварен с тези задачи ще стане ясно след нов кръг консултации с партиите, който започва във вторник. "Нека да сме наясно - ще имат помощта на президентската институция, но това не е мой избор, а на Народното събрание", допълни тя.

Според вицепремиера в оставка Томислав Дончев служебното правителство, освен ако не се занимава с политически репресии, е неутрално към изборния процес, а фокусирането преди избори върху изборната технология води до недоверие.

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков припомни, че от формацията са казали още на консултациите при Румен Радев - нямат предпочитана дата за вота.

Петър Петров от "Възраждане" посочи: "От два месеца говорим, че най-приемлив сред премиерите е Андрей Гюров. Всяко различно назначение би означавало договорка със статуквото".

На свой ред Кристиан Вигенин от БСП смята, че макар и служебен, този кабинет може да мине през големи предизвикателства. "Не трябва да има случайности. Не всички от тези петима, съгласили се да бъдат служебен премиер, имат необходимата политическа подготовка", предупреди той.

Междувременно президентът Илияна Йотова обяви кога започва консултации с парламентарните групи - във вторник.