Във Флорида игуаните започнаха да падат от дърветата. Когато температурите станат ниски, студенокръвните влечуги изпадат в състояние, подобно на хибернация. Типичните за тези места животни не страдат от студа, но игуаните са от Централна и Южна Америка и не са пригодени към застудявания.

Местните власти пуснаха съобщение, че има пет пункта, където зашеметените игуани могат да бъдат предадени от граждани. Ниските температури във Флорида са част от новата студена вълна, която обхвана големи части от Съединените щати.

Синият дракон се завръща от "ръба на пропастта" (СНИМКИ)

Редактор: Ралица Атанасова