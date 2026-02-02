На малкия остров Локос, разположен по северното крайбрежие на Чили, отлежават бутилки с вино, които се съхраняват в специални клетки под вода. Постоянната температура, налягането и липсата на светлина създават естествени условия за съзряването на гроздовия сок, което, според експерти, прави и вкуса му по-мек.

"Този проект се зароди, благодарение на две наши страсти – гмуркането и желанието да експериментираме. Знаехме, че виното може да отлежава под вода и започнахме да изпробваме различни варианти", разказва генералният директор на ODC Buceo Алехандро Соса.

Според винопроизводителите постоянната температура, морското налягане и ограничената светлина създават условия, сходни с тези в традиционната изба. "Температурата под вода е постоянна през цялата година, което създава ефект, подобен на отлежаване в изба. Налягането също има положително въздействие, а по-малкото светлина помага на виното да отлежи по-добре", обяснява виненият експерт Николас Мерчант.

В деня на виното: Как да го съхраняваме и поднасяме

Бутилките се потапят на дълбочина между 10 и 20 метра за период от осем месеца до година.

"Така танините са по-меки. Усеща се ясно как виното е еволюирало, благодарение на отлежаването под вода", посочва сомелиерът Луана Балбине.

Освен че подпомага местната икономика, този метод се превръща и в туристическа атракция.

"Да се гмурнеш, за да видиш къде се съхранява виното, е невероятно преживяване", категорична е Лаура.

Макар отлежаването на вино под вода да е познато в други части на света от десетилетия, проектът на остров Локос е първият по рода си в Чили.

Редактор: Станимира Шикова