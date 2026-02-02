В Гърция въвеждат психотестове за учителите. Според данни на Министерството на здравеопазването 2500 преподаватели в гръцките училища са идентифицирани като неспособни да работят с деца поради психически проблеми, предаде БНР.

Ученици и родители се оплакват от зачестили случаи на неадекватно поведение към децата от страна на педагозите.

Огромен скандал предизвика случай в училище в Серес, при който преподавател изложи на риск живота на дете. Разследването показа, че всички знаели за проблемите на педагога, но въпреки това той продължил да работи с деца.

Министерството на образованието, съвместно с Министерството на здравеопазването, въвежда задължителен психологически тест за всички новопостъпили учители. Обсъжда се вариант, при който на всеки три години на тест за психическа устойчивост да се явяват всички, които работят в системата. За тази цел се създават специални комисии от медицински психолози.

Психотестовете вече са част от реформата за вътрешно оценяване на учителите. Синдикатите реагират остро срещу тези промени, тъй като считат, че те създават напрежение и предпоставки за субективност спрямо преподавателите.

