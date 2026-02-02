Осемгодишен ученик от китайската провинция Хунан, който е бил в безсъзнание близо два месеца, излязъл от кома благодарение на гласовете на съучениците си, съобщава South China Morning Post.

След тежка автомобилна катастрофа през ноември миналата година лекарите смятали, че шансовете на Лиу Чукси за възстановяване са минимални. Момчето получило тежки увреждания на мозъка и белите дробове и изпаднало в кома.

Младеж се събуди от продължителна кома малко преди да изключат системите му

Въпреки песимистичната прогноза майка му отказала да я приеме. По съвет на лекар, който отбелязал, че познати звуци могат да стимулират определени области на мозъка, тя започнала ежедневно да пуска училищна музика и записи на уроци на сина си. Междувременно класният ръководител на детето предложил да помогне, като заснел видеоклипове на съучениците му, които му отправяли окуражаващи послания.

Първият лъч надежда дошъл на 45-ия ден, когато Лиу Чукси реагирал на гласа на учителя – клепачите му трепнали. Няколко дни по-късно той дори се усмихнал. Решителният момент настъпил на 55-ия ден, когато, докато слушал поредното видео от съучениците си, насърчаващо го да играе футбол и да учи за изпити, детето възвърнало съзнанието си и успяло да движи ръката си.

По-рано беше съобщено за друг подобен случай в Китай - 18-годишна студентка излязла от кома, след като научила, че е приета в университет. Баща ѝ донесъл писмото за прием в болницата, а момичето реагирало на новината с потрепване на клепачите си.

Редактор: Мария Барабашка