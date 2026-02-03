Истински куриоз разсмя феновете на бокса по време на галавечер в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. В един от подгряващите двубои зрителите станаха свидетели на необичаен момент – боксьор загуби перуката си насред мача.

Героят на вечерта е Джарел Милър - претендент за световната титла в тежка категория, който се изправи срещу Кингсли Ибех. По време на един от рундовете Ибех нанесе серия от тежки удари в главата на съперника си, а след мощен ъперкът перуката на Милър буквално отлетя от ринга.

Ситуацията моментално обиколи социалните мрежи и предизвика лавина от реакции, шеги и спекулации. Макар мнозина да заподозряха добре режисиран „театър“ за повече популярност, от щаба на Милър твърдят, че инцидентът не е бил предварително планиран.

Самият боксьор обяснил, че преди време е използвал „много лош шампоан“, който сериозно увредил косата му. По тази причина помолил човек от екипа си да му намери перука, с която да се появи на ринга.

Дали случката е била чиста случайност или добре обмислен PR ход – това остава въпрос на интерпретация. Факт е обаче, че рядко се вижда как боксов мач се превръща във вирусен хит заради… топе, а Милър със сигурност спечели нещо, което не се измерва в титли – световно внимание.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова