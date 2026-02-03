Поредна руска атака срещу украинската столица Киев е извършена в нощта срещу вторник. Нанесени са щети на жилищни блокове и други сгради, съобщават местните власти, като уточняват, че са били използвани както ракети, така и дронове.

Силни експлозии е имало в града след полунощ, а кметът Виталий Кличко заяви, че е избухнал пожар в сграда, в която се помещава детска градина.

По-късно стана ясно, че по време на атаките над Киев са загинали 6 души, предаде "Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

Около 80 сгради в Киев все още са без отопление

На въздушни атаки са били подложени и други украински области. Кметът на Харков каза, че са нанесени няколко удара един след друг с дронове и ракети, съобщава се за пострадали. Серии от експлозии имало и в Днепър и Суми.

Стратегията за преговаряне на украинския преговарящ екип ще бъде променена след атаката на Русия тази нощ. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс", предава БТА. „Това беше умишлено нападение срещу енергийната инфраструктура, при което бяха използвани рекорден брой балистични ракети“, каза Зеленски.

„Руската армия се възползва от предложението на САЩ за кратко преустановяване на ударите не за да подкрепи дипломацията, а за да натрупа запаси от ракети и да изчака най-студените дни на годината, когато температурите в големи части от Украйна падат под -20 °C“, добавя още той.

Тръмп: Путин се е съгласил на едноседмична пауза на атаките срещу Украйна

Очаква се следващият кръг от тристранните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ да се проведат в Абу Даби на 4 и 5 февруари.

На този фон Доналд Тръмп коментира: "Разрешихме осем войни и мисля, че за първи път се справяме много добре с Украйна и Русия. Може би ще имаме някакви добри новини".

Редактор: Цветина Петкова