Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил да не атакува украинската столица Киев и други населени места в продължение на една седмица заради „изключително студеното“ време.

„Лично помолих президента Путин да не обстрелва Киев и други градове и села в продължение на една седмица, защото е отчетено рекордно студено време. Путин склони на молбата ми. Това беше мило. Много хора казваха: „Не си губи времето с обаждането, нищо няма да постигнеш“, каза Тръмп.

Русия не е потвърдила такова споразумение, но украинският президент Володимир Зеленски приветства изявлението на Тръмп и заяви, че очаква Москва да спази обещанието си. Президентът на САЩ не уточни кога ще започне паузата, но температурите в украинската столица се очаква да паднат рязко до под минус 20 градуса в следващите дни.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че повече от 450 жилищни сгради остават без отопление. Русия засили атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна от началото на тази зима, която е особено сурова.

Редактор: Дарина Методиева