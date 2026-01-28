Украинският президент Володимир Зеленски осъди руския удар с дронове по влак в Харковска област. Той го определи като терористичен акт и каза, че четирима души са били убити, предаде „Ройтерс".

„Във всяка страна удар с дронове срещу цивилен влак би бил разглеждан като чист тероризъм“, написа Зеленски в публикация в Telegram. Вицепремиерът Олексий Кулеба по-рано днес нарече атаката „директен акт на руски терор".

Украинската прокуратура заяви, че удареният влак се движел по линията от град Чоп и бил атакуван близо до границата с Унгария и Словакия, в Харковска област. Композицията е превозвала 155 пътници. Прокуратурата каза още, че два дрона са атакували район край релсите, а трети е ударил един от вагоните.

Руски нападения в Източна и Южна Украйна отнеха живота на десетима и повредиха енергийната инфраструктура, обявиха властите в Киев в момент, когато Украйна и Русия започнаха директни преговори за прекратяване на близо четиригодишния конфликт.

Според местните власти Одеска област е била атакувана от около 50 руски дрона. Телата на трима души бяха открити под развалините в град Одеса, а ранените са най-малко 30. В четвъртък в черноморския град е обявен ден на траур в памет на жертвите. „Всеки руски удар от този тип подкопава продължаващата дипломация и усилията на нашите партньори за прекратяване на войната“, заяви Зеленски.

Министърът на енергетиката на Украйна Денис Шмигал каза, че 710 000 жители на Киев все още са без ток след руските въздушни удари в украинската столица и обеща да бъдат положени усилия за възстановяване на електроснабдяването въпреки широкообхватните щети. Шмигал написа в публикация в Telegram, че енергетиците и властите работят за установяване на график на планирани прекъсвания в системата, която е повредена в различна степен в отделните райони.

