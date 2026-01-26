Руски удари с дрон и ракети нанесоха щети по части от Киево-Печорската лавра – най-известният религиозен комплекс в Украйна и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи украинското министерство на културата.

Атаката е извършена през нощта срещу събота. По данни на ведомството предварителният оглед е установил повреди по врати и рамки на прозорци. Разпространени бяха снимки на напукан прозорец и отворена тетрадка, покрита с прах и парчета мазилка.

60% от Киев са без ток, за месец над 1000 украинци - в болница с хипотермия

РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі, пошкоджено стародавні печери, — заява заповідника pic.twitter.com/jGOJ5Jlp7F — Генсек НАТО (@GensekNato15656) January 26, 2026

Комплексът, основан през XI век, включва над 100 сгради, както и подземен лабиринт от пещери, в които монаси живеят и извършват богослужения. За православните християни лаврата се смята за духовен център на Украйна.

Данни на ЮНЕСКО сочат, че от началото на руската инвазия преди почти четири години стотици исторически сгради са били повредени, включително религиозни обекти, музеи и библиотеки. През 2023 г. организацията на ООН включи Киево-Печорската лавра в списъка на застрашените обекти, като посочи „заплахата от разрушение“ вследствие на продължаващата руска офанзива.

Редактор: Дарина Методиева