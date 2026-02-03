Сделката дава обща оценка на двете компании от 1,25 трилиона долара
SpaceX на Илон Мъск пое компанията му за изкуствен интелект xAI, сливането цели разполагането на космически центрове за данни, се казва в изявление на компанията.
Сделката дава оценка на SpaceX от 1 трилион долара, а на xAI - от 250 милиарда долара, съобщават запознати източници. Оценката на обединената компания е била обявена на служителите в меморандум в понеделник.
„Форбс“: Илон Мъск е първият човек с нетно богатство от над 600 млрд. долара
SpaceX съобщи, че е придобила xAI, за да „формира най-амбициозния, вертикално интегриран иновационен двигател на (и извън) Земята, с изкуствен интелект, ракети, космически интернет, комуникации директно към мобилни устройства и водещата в света платформа за информация в реално време и свобода на словото“.
Очаква се акциите на обединената нова компания да струват по 526,59 долара. Сделката обединява две от най-големите частни компании в света. XAI набра средства на стойност 230 милиарда долара през януари, докато последно беше оценена на 800 милиарда долара при скорошна вторична продажба на акцииРедактор: Цветина Петкова
