SpaceX на Илон Мъск пое компанията му за изкуствен интелект xAI, сливането цели разполагането на космически центрове за данни, се казва в изявление на компанията.

Сделката дава оценка на SpaceX от 1 трилион долара, а на xAI - от 250 милиарда долара, съобщават запознати източници. Оценката на обединената компания е била обявена на служителите в меморандум в понеделник.

SpaceX съобщи, че е придобила xAI, за да „формира най-амбициозния, вертикално интегриран иновационен двигател на (и извън) Земята, с изкуствен интелект, ракети, космически интернет, комуникации директно към мобилни устройства и водещата в света платформа за информация в реално време и свобода на словото“.

Очаква се акциите на обединената нова компания да струват по 526,59 долара. Сделката обединява две от най-големите частни компании в света. XAI набра средства на стойност 230 милиарда долара през януари, докато последно беше оценена на 800 милиарда долара при скорошна вторична продажба на акции

