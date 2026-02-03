60% от датчаните вече смятат САЩ за противник, а под една пета (17%) ги определят като съюзник, показва проучване, изготвено за обществената медия ДР.

През последните месеци напрежението между двете страни нарасна заради желанието на Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия - автономна територия на датското кралство. През януари президентът на САЩ се отказа от заплахите си.

„Тръмп изплаши Гренландия“: Скок на продажбите на оръжия, генератори и оборудване за оцеляване на острова

Анкетата е проведена от аналитичната компания „Епинион“ сред 1053 датчани на възраст над 18 години в периода от 21 до 28 януари.

Ексклузивно от Гренландия: NOVA показва на място какво мислят хората за САЩ и Дания

На 17 януари хиляди датчани се включиха в протестно шествие от центъра на Копенхаген до посолството на САЩ в знак на несъгласие с натиска на Тръмп за поемане на контрол над Гренландия.

На 31 януари хиляди излязоха на шествие в датската столица - тиха демонстрация, организирана от Асоциацията на ветераните на Дания, след като Тръмп омаловажи ролята на неамериканските войски на НАТО в Афганистан.

Редактор: Ралица Атанасова