Огънят е възникнал в район, пълен със сергии и магазини

Голям пожар избухна днес на пазар в западната част на иранската столица Техеран, съобщи държавна медия. Причината не е ясна.

Огънят пламнал на местния пазар в квартал „Джанат Абад“ - район, пълен със сергии и магазини, заяви пред държавната телевизия говорителят на пожарната служба в столицата Джалал Малеки.

Той добави, че пожарът е толкова голям, че се вижда от различни места в града.

Телевизията съобщи, че пожарната е пристигнала незабавно на мястото, за да потуши пламъците.

Снимки от пожара показват гъсти облаци черен дим да се издигат в небето и да обгръщат околността.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Валерия Динкова, БТА

