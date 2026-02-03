Снимка: iStock
Огънят е възникнал в район, пълен със сергии и магазини
Голям пожар избухна днес на пазар в западната част на иранската столица Техеран, съобщи държавна медия. Причината не е ясна.
Огънят пламнал на местния пазар в квартал „Джанат Абад“ - район, пълен със сергии и магазини, заяви пред държавната телевизия говорителят на пожарната служба в столицата Джалал Малеки.
Той добави, че пожарът е толкова голям, че се вижда от различни места в града.
Jannat Abad #Tehran#Iran pic.twitter.com/W8PR68etPR— MilOpsUpdate (@MilOpsUpdate) February 3, 2026
Телевизията съобщи, че пожарната е пристигнала незабавно на мястото, за да потуши пламъците.
🔥 A large fire has erupted in the Jannat-Abad district of western Tehran, with thick smoke billowing into the sky. Firefighting crews are on site. The cause of the blaze and casualties remain unknown at this time.— Nima Shiva (@Nima297217) February 3, 2026
📍 Location: Jannat-Abad Bazaar, West Tehran
🕑 Date: February… pic.twitter.com/zbbkTm8VLm
Снимки от пожара показват гъсти облаци черен дим да се издигат в небето и да обгръщат околността.
Редактор: Цветина Петкова
