Синът на Муамар Кадафи - Сейф ал-Ислам Кадафи, е бил убит в Либия. Това обяви семейството му, като няма повече информация за случилото се.

Сейф ал-Ислам беше на 53 г. По време на управлението на баща му той беше много влиятелен и преговаряше от името на Либия по редица дипломатически въпроси.

Почина "Касапинът от Хама" - чичото на Башар Асад

Сейф беше считан за очевиден наследник на Муамар Кадафи и Западът го харесваше заради образованието му в престижен британски университет и умерените му позиции. Но когато избухнаха протестите срещу баща му, Сейф оглави изпълнените с насилие операции за потушаването им.

След смъртта на Муамар Кадафи синът му опита да избяга зад граница, но беше заловен и лежа няколко години в затвора при строг режим. Сейф беше освободен при амнистия през 2017 г. Четири години след това той опита да се кандидатира за президент, но не беше допуснат.

Редактор: Цветина Петрова