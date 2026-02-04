Националната зоологическа градина „Смитсониън” посрещна най-новия си питомец. Това е новородено бебе от застрашения вид азиатски слон – първото, което се ражда в зоопарка във Вашингтон от 25 години.

Малкото е от женски пол и е рожба на 12-годишната слоница Ни Лин и 44-годишния ѝ партньор Спайк. Гордите родители са в очакване на бебето от април 2024 година. Бременността при слоновете е най-дългата сред всички сухоземни бозайници и обикновено трае между 18 и 22 месеца, посочват ветеринарите в зоопарка.

Хипопотамче джудже се роди в зоопарк във Вирджиния

Бебето тежи 140 килограма и е високо 98 сантиметра. „То е здраво и палаво, но е под зоркия поглед и грижите на своята майка”, съобщават от ръководството на зоопарка. Слончето ще прекара първите няколко месеца далеч от любопитните очи на посетителите на зоопарка.

Причината – то трябва да опознае и останалите членове на стадото, част от което са и неговите родители. Азиатските слонове са социални животни, известни със своя изключителен интелект и чувствителност.

Бебешки бум: Показаха за пръв път 12 сибирски тигърчета в зоопарк в Китай (ВИДЕО)

Това е застрашен от изчезване вид, който е обект на опазване и развъждане в зоопаркове по света. Популацията му в световен мащаб намалява заради бракониерските набези заради слонова кост и загубата на естествени местообитания. Той е защитен вид от най-високо ниво в редица азиатски държави, включително Китай.

Редактор: Станимира Шикова