В сряда е било регистрирано замърсяване с нефт по река Дунав в района на Стария плаж на Гюргево след частично потъване на баржа, съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

За щастие, в момента на инцидента на борда нямало екипаж. Местните власти са се намесили своевременно, за да ограничат замърсяването. Екип на Службата за управление на водите на Гюргево е разпръснал абсорбиращ материал за разливи и е направил плаващи заграждения. Направени са и измервания на качеството на водата.

В Гюргево пристигна и екип от водолази от Констанца, който ще се опита да предотврати цялостното потъване на плавателния съд.

Местните власти съобщават, че след инцидента на повърхността на водата се е появил нефтено петно, но няма миризма на гориво. Докато не станат известни резултатите, секторът остава под постоянно наблюдение, за да не се разпространи замърсяването по река Дунав.

Редактор: Цветина Петкова