Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, потъна в река Дунав, близо до румънския град Зимнич, който се намира срещу българския град Свищов, съобщи кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Властите оценяват риска от замърсяване в района. В тази връзка представители на националната администрация „Румънски води“ са взели няколко проби от водата, за да определят въздействието върху околната среда.

"Трафикът и транспортът по Дунав не са засегнати“, увери кметът на Зимнич.

Баржата е пристигнала в румънския град на 20 декември и още тогава се е повредила. Миналата седмица плавателният съд започнал да се пълни с вода. Членове на екипажа предупредили, че има риск от потъване.

Властите се свързали с хората на борда и с румънската компания, която е собственик на плавателния съд. Помолили ги да се намесят, за да почистят района и да елиминират риска от замърсяване на реката.

Редактор: Цветина Петкова