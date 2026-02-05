Конституционният съд допусна за разглеждане искане, свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор и да иска възобновяване на дела. Делото е инициирано от състав на Апелативния съд във Варна.

Негов предмет е разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, която гласи, че едно и също лице може да изпълнява функциите на главен прокурор или председател на ВКС/ВАС не повече от 6 месеца.

Мнозинството в КС днес реши да допусне делото за разглеждане. Против това са били съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев, които са подписали определението с особено мнение.