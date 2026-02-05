Снимка: iStock
Спорно е и дали той може да иска възобновяване на дела
Конституционният съд допусна за разглеждане искане, свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор и да иска възобновяване на дела. Делото е инициирано от състав на Апелативния съд във Варна.
Негов предмет е разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, която гласи, че едно и също лице може да изпълнява функциите на главен прокурор или председател на ВКС/ВАС не повече от 6 месеца.
Мнозинството в КС днес реши да допусне делото за разглеждане. Против това са били съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев, които са подписали определението с особено мнение.
