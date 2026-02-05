-
Коментар на Калина Божилова, Юри Велев и Дани Милев
В четвъртък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медицинският специалист Калина Божилова, политическият анализатор Юри Велев и музикантът Дани Милев, изразиха своите позиции по няколко актуални теми.
Промените в Изборния кодекс непосредствено преди избори се превърнаха в традиция през последните няколко, трудни в политически план, години. Дебатите тази седмица се въртят около намаляване броя избирателни секции в държавите извън Европейския съюз.
Втората тема, която коментаторите обсъдиха, е в спектъра на здравеоазването. Евентуалното закриване на детската хирургия "Св. Анна" във Варна събуди общественото недоволство. Как се стигна дотук?
Коментари по темите вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
