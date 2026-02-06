Снимка: iStock
От половин век учените смятат, че в средата на нашата галактика има огромна черна дупка
Формира се нова теория за това, какво има в центъра на Млечния път. От половин век насам учените смятат, че в средата на нашата галактика има огромна черна дупка. Ново проучване обаче допуска, че всъщност се състои от гигантски възел от тъмна материя, мистериозно и невидимо ядро с гравитационно привличане, достатъчно мощно, за да оформи цялата галактика.
„Темата на NOVA”: „Отвъд познатото” (ВИДЕО)
Наблюдения показват, че именно тъмната материя може да образува необичайна структура - свръхплътно ядро, обвито в много по-голям, дифузен ореол.Редактор: Ралица Атанасова
