Формира се нова теория за това, какво има в центъра на Млечния път. От половин век насам учените смятат, че в средата на нашата галактика има огромна черна дупка. Ново проучване обаче допуска, че всъщност се състои от гигантски възел от тъмна материя, мистериозно и невидимо ядро ​​с гравитационно привличане, достатъчно мощно, за да оформи цялата галактика.

Наблюдения показват, че именно тъмната материя може да образува необичайна структура - свръхплътно ядро, обвито в много по-голям, дифузен ореол.

