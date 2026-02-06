Наводнения, преливащи реки и сериозни щети - това са последствията от преминаващата през Испания буря "Леонардо". Най-сериозно засегната е областта Андалусия, където поройните дъждове доведоха до критично повишаване на нивата на водоемите. Oбщият брой на евакуираните е около 10 000.

В област Кордоба река Гуадалкивир е надхвърлила двойно критичния праг за опасност, достигайки около 5 метра височина, което наложи евакуирането на 400 семейства от най-застрашените райони. Поради риска от наводнения са затворени много пътища, включително десетки в Андалусия. Остават в сила предупрежденията за опасност в други общини.

​Снимка: ЕПА/БГНЕС

В някои райони на Андалусия като Грасалема (Кадис) ситуацията е толкова тежка, че целият град е бил евакуиран. Ветрове със скорост от над 70 км/ч, поройни дъждове и наводнени улици затрудняват спасителните операции, а службите за спешни случаи и военни формирования работят в помощ на жителите на десетки населени места.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

⛪ ¿Qué es la azucena de la Giralda? Todo sobre la obra de hierro que se ha desprendido por el temporal https://t.co/XQHqeveL7P — El Correo de Andalucía (@elcorreoweb) February 5, 2026

Бурята продължава да създава сериозни проблеми и в други части на страната. В Севиля вятърът събори големи декоративни каменни елементи с формата на лилии от знаменитата кула "Хиралда".

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Летище "Кордоба" затвори заради опасност от наводнение. Водата може да залее както пътищата за достъп, така и самите съоръжения. Аеропортът няма да работи, докато не бъде осигурена максимална безопасност за пътниците и екипажите.

