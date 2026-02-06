Шофьор на автобус в Лондон превръща ежедневното пътуване в малък празник. С детски пистолет за сапунени балони Рики Рийд разпръсква усмивки по улиците на града и доказва, че дори най-обикновеният жест може да промени нечий ден.

„Една жена ми каза, че е имала няколко много лоши дни, но след като се е качила на моя автобус, се е прибрала у дома усмихната. Когато ми го разказа, и двамата едва сдържахме сълзите си”, сподели Рики.

Идеята се ражда случайно. Преди около четири години той купува бутилка за сапунени балони на промоция в близък супермаркет. Един ден, докато чакал в трафика, решил да издуха мехурчета през прозореца на автобуса. „Един таксиметров шофьор спря до мен и ми каза : „Приятелю, не знаеш какъв ден имах. Ти току-що ми го оправи." И си помислих – добре, значи трябва да продължа", посочи водачът на автобус.

Оттогава Рики заменя бутилката с детски пистолет за сапунени мехурчета и започва да радва хората. За него това е не просто забава, а начин да се справя със стреса в ежедневието. „Мисля, че имах нужда да се усмихвам повече, защото бях постоянно стресиран. Това, че съм позитивен и щастлив, не означава, че нямам проблеми. Това беше моята терапия. А когато осъзнах ефекта, който има върху околните, си казах, че това е нещо, от което те имат нужда", каза още той.

С времето сапунените балони се превръщат в негова запазена марка. Видеоклипове бързо се разпространяват в социалните мрежи и събират десетки хиляди гледания. Днес Рики е разпознаван дори от туристи. „Срещам се с различни хора всеки ден. Всички те имат различни настроения. Като автобусен шофьор, това е нещо, с което трябва да справям ежедневно”, разказа Рийд.

Рики доказва, че понякога са нужни само няколко сапунени мехурчета, за да направиш деня на някого по-добър.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева