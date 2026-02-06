Свлечена земна маса временно затрудни движението по път III-866 Девин – Михалково, съобщи заместник-областният управител Андриян Петров, цитиран от кореспондентът на БТА Елена Павлова. По данни на Областното пътно управление в Смолян при км 50+800 се е свлякла земна маса с дървета, посочи още Петров.

По-късно беше съобщено, че движението по пътя е възстановено. Преди това то се регулираше от пътни знаци и се осъществяваше в едната лента.

