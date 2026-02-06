Административният съд в Сливен определи като незаконосъобразно решението на Общинския съвет за създаване на туристическо селище „Даулите“ в рамките на Природен парк „Сините камъни“. Съдът уважи жалбата на министъра на околната среда и водите Манол Генов срещу решението на местната власт.

Казусът датира от ноември 2024 г. и предвиждаше обособяване на близо 9,5 хектара като селищно образувание с аргумента, че това ще доведе до привличане на инвестиции и развитие на туризма. Според МОСВ обаче при вземането на решението не са спазени законово установените процедури.

В мотивите си съдът прие възраженията на Министерството на околната среда и водите и посочи, че са нарушени процедурните правила за издаване на административен акт. Според магистратите тези изисквания са въведени от законодателя в защита на обществения интерес и на засегнатите страни.

Казусът предизвика обществено напрежение в Сливен. Граждани и природозащитни организации проведоха протести срещу намеренията за създаване на „селищни образувания“ в планината и изваждането на терени от защитената територия. Въпреки това през юни миналата година общинските съветници отхвърлиха предложение за отмяна на решението.

