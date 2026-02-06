Президентът Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social расистко видео, което предизвика нов скандал. Бившата президентска двойка - Барак Обама и Мишел Обама са изобразени като танцуващи примати.

Видеото представя твърдения за фалшифициране на изборите през 2020 година.

Доналд Тръмп обвини Барак Обама в измяна

В края на публикацията, лицата на Барак и Мишел Обама са поставени върху телата на маймуни, на фона на песента „Лъвът спи тази нощ” от филма „Цар Лъв”.

Тръмп не е написал никакъв коментар към видеото. По-късно то беше свалено от мрежата.

