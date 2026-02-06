Пол Маккартни представи подробности за саундтрак албума, който ще съпътства предстоящия документален филм „Man on the Run”. Лентата, режисирана от носителя на „Оскар” Морган Невил, ще бъде показана в избрани кина по света на 19 февруари, а на 25 февруари ще стане достъпна в платформата Prime Video.

„Man on the Run” проследява живота и кариерата на Маккартни през 70-те години, когато той изгражда наново музикалния си път след разпадането на „Бийтълс”, както и възхода на групата Wings. Издателствата Capitol Records, MPL Communications и Universal Music Group обявиха, че албумът „Man on the Run - Music from the Motion Picture Soundtrack” ще излезе на 27 февруари.

Траклистът включва обичани записи от този период, сред които хитовете на Wings „Live and Let Die”, „Mull of Kintyre” и „Arrow Through Me”, както и солови парчета като „Coming Up” и „Gotta Sing Gotta Dance”. В албума са включени и „Too Many People” и „Long Haired Lady”, записани от Пол и Линда Маккартни.

Режисьорът Морган Невил споделя, че филмът разглежда опита на Маккартни да направи почти невъзможното - да излезе от дългата сянка на „Бийтълс”. По думите му през това десетилетие легендарният музикант спира да бяга от миналото и започва да се движи към нещо ново - собствения си глас, семейството и откриването на самия себе си. Невил описва саундтрака като музикална снимка на това пътуване, в която всяка песен отразява творческия импулс на Маккартни в конкретния момент.

