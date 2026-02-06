Властите в Турция подготвят нови ограничения за използването на социални мрежи от деца и младежи. Парламентарен доклад препоръчва въвеждането на задължителна проверка на възрастта, филтриране на съдържанието и дори пълна забрана за достъп до социални платформи за лица под 16-годишна възраст.

Сред обсъжданите мерки са още ограничения за достъпа до интернет във вечерните часове, както и по-строг контрол и наблюдение на видеоигрите и играчките с изкуствен интелект, използвани от деца.

Нов доклад поставя фокус върху дигиталното благосъстояние на децата

Решението идва на фона на нарастващите опасения за влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве и безопасността на непълнолетните. Турските власти посочват зачестилите случаи на онлайн тормоз, вредно съдържание и прекомерна употреба на дигитални устройства като основни причини за подготвяните промени.

С тези стъпки Турция се присъединява към Австралия, Испания и други държави, които вече обмислят или въвеждат подобни регулации за защита на децата в онлайн среда.

