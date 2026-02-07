-
Спортни новини (07.02.2026 - обедна)
Монсеньор Румен Станев встъпи в длъжност като епископ на Софийско-пловдивската епархия
Кукери гонят злите сили в Кюстендил
Мариана Попова, група „Хоризонт” и новата им песен „Без теб”
Завинаги на върха: Спомен за незабравимия алпинист Боян Петров
Дара, Роби и Тино преди общия си концерт в Лондон
Фестивалът се провежда за 14 година
За 14 година, в сърцето на Стара планина, хиляди България от цялата страна се събират за емблематичния празник на сланината и греяната ракия. Това се случва в Априлци.
За трета година ме канят тук, очакват ни много хора, заяви пред NOVA народният певец Николай Славеев.
Повече гледайте във видеото.
