Президентът Илияна Йотова е посетила Олимпийското село в Милано, съобщиха от "Дондуков" 2. Там Йотова е била посрещната от президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и фигуристката Александра Фейгин. Държавният глава проведе разговор със своя германски колега Франк-Валтер Щайнмайер.
