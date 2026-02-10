Хиляди се облякоха в светлини за нощно състезание по бягане в Копенхаген. По големи части от трасето участниците минаваха през мащабни светлинни инсталации и осветени градски пространства.

Състезанието предлагаше две дистанции - от 7,5 и от 3 км, за да може да се включат възможно най-много участници.

То беше част от ежегодния Фестивал на светлината в Копенхаген, който включва изграждането на повече от 45 светлинни инсталации, разположение из целия град. Фестивалът предлага маршрути за пешеходци, велосипедисти и дори клиентите на обществения транспорт.

