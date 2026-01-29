Балансирането на кънки не е лесно, особено когато си възрастен. Но една общност доказва на леда, че любовта към фигурното пързаляне не остарява.

Разказва „Дойче Веле”:

Те са над 70 и все още са на леда. Не са професионалисти, но са истински победители. Това, което демонстрират, е повече от техника – смелост, устойчивост и послание.

„Можем да променим света на кънки”, казва Алън Лесик. Той става фигурист след здравословни проблеми. „Имах толкова тежък артрит, че не можех да правя нищо. Мислех, че ще е така до края на живота ми”, казва Алън.

Днес той се състезава като един от най-възрастните участници на Световното първенство по фигурно пързаляне за аматьори. „Това е най-голямото състезание в света за възрастни, така че е моят шанс да бъде с хора от цял свят”, казва Алън.

Първенството се провежда всяка година в Оберсдорф. Събират се около 500 участници от 30 държави.

Елион Стамбъри вижда първата си ледена пързалка, когато се мести от Малайзия в Нова Зеландия през 1977 г. „Когато се научих да се плъзгам по леда, чувството беше като да летя”, казва тя.

Или Джанет Брегър от САЩ. Родителите ѝ не можели да си позволят спорта. Тя започва, когато е на 62. „Кое е нещото, което много исках да правя в живота си? Да карам кънки на лед. Затова започнах”, казва Джанет.

Историята на Алън Лесик е още по-вдъхновяваща. Той започва да тренира в края на 40-те си години, след като се сблъсква със здравословни проблеми. От 2021 г. живее в Берлин и тренира при бившата олимпийска фигуристка Роми Кермер.

„Осъзнах колко е важно в живота да правиш нещо, което наистина обичаш. И да не се страхуваш, да се доверяваш на тялото си и да научиш, че можеш да учиш нови неща“, казва Алън.

Световното първенство за аматьори е официално събитие на Международния съюз по кънки, следващо същите правила като при професионалистите. Никой тук не го приема лекомислено. Алън е прекарал шест месеца в подготовка. На 71 години той е най-възрастният мъж-състезател.

Редактор: Ина Григорова