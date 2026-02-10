-
Участъкът ще свързва действащото трасе на третата линия с бъдещото отклонение за „Гео Милев“ и „Слатина“
Нов етап от разширението на столичното метро. Започнаха строителните дейности в района на парка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.
Участъкът ще свързва действащото трасе на третата линия с бъдещото отклонение за кварталите „Гео Милев“ и „Слатина“.
Започва строителството на разширението на метрото до парка на Военна академия
Тунелопробивната машина, известна като „къртица“, ще прокопае новото трасе до изходна площадка, изградена именно в района на академията.Редактор: Ивета Костадинова
