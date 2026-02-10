След събитията около хижа „Петрохан” и Околчица, в политическото пространство започнаха коментари, обвинения в бездействие към институциите и взаимни нападки между формациите. Основните въпроси са свързани с това кога е регистрирана неправителствената организация на Ивайло Калушев, по време на кое управление и дали е проверявана дейността ѝ.

„Продължаваме Промяната - Демократична България” и „Възраждане” поискаха изслушване в парламента на МВР и службите. Настоява се за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата. Изслушване поискаха също от АПС и „Величие” след провеждането на консултации при президента.

► Коментар на президента

Според президента Илияна Йотова случаят "Петрохан" е една много сериозна травма за всички българи. „Тревожни са дните, които изживяваме с всичко това, което се случи - една много сериозна травма за всички нас като българи. Аз силно се надявам, че всички компетентни органи, служби ще свършат своята работа”, коментира тя.

► Обвинения от страна на „Възраждане”

Председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов заяви в социалните мрежи: „Потресен съм от новите убийства в случая „Петрохан”. Потресен съм и от наглата защита, която вероятната педофилска секта, гравитираща около ПП-ДБ, получава по медиите. В този момент би трябвало да станем свидетели поне на първо време на оставката на софийския кмет Терзиев, а след това и на още оставки, свързани с престъпните активности на ПП-ДБ”.

►Проверките в Министерството на околната среда и водите

Според министъра на околната среда и водите Манол Генов са правени проверки, но няма нито един сигнал в трите регионални инспекции за нарушение на екологичното законодателство.

„Всички министри след министъра, който е сключил споразумението, са правили опити да прекратят този договор. Правени са проверки и не е установено нито едно тяхно действие, няма нито един сигнал в трите регионални инспекции от тяхна страна за нарушение на екологичното законодателство. Договорът е в пълен разрез с всички правила за работа на Министерството на околната среда и водите и всяка една администрация в Република България”, каза Генов.

►Защитата на ПП-ДБ

Съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев определи случващото се като „гнусна атака”.

„Нито познавам организацията, нито съм запознат с дейността ѝ. Васил Терзиев е дарявал на няколкостотин различни каузи, не вярвам това да е някакъв проблем. Това, което виждаме в момента, е абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата. Има подадени сигнали. Ако има някакви нередности, имало е две години да се направят разследвания”, коментира Василев. От ПП-ДБ обявиха, че внасят искане за промяна в Търговския закон, с която да се забрани вписването на имена на НПО, които приличат на държавни.

►Реакции от другите формации

Хайри Садков от АПС заяви, че очакват премиерът и вътрешният министър да застанат пред парламента на трибуната и да обяснят какво се случва. Ивелин Михайлов от „Величие” допълни: „Искаме 100% и знаем какъв ще е отговорът - „не”. ГЕРБ и „ДПС - Ново начало” не коментираха темата.

►Позиция на Румен Радев

В пост в социалните мрежи Румен Радев каза: „Прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган. Легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила. Безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали. „Петрохан” е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си”.

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Позиция на Слави Трифонов, лидер на „Има такъв народ”

Лидерът на ИТН Слави Трифонов също коментира темата в два поста във Facebook.

„Този потресаващ случай, условно наречен „Петрохан“, и шестимата убити и самоубити явно много лошо се отразяват на едни от главните виновници - ППДБ. И те, ППДБ, като изплашен и паникьосан човек, започват да предприемат панически действия. Божидар Божанов от ДБ започна да предлага промени в закона за НПО-тата - да има по-голям контрол. При положение, че тяхната партия е с най-голям брой НПО-та. Те почти всички са излезли от разни НПО организации, получават пари през НПО-та, дават държавни пари на същите НПО-та и сега се сетили, че няма контрол. И това, при положение, че техният министър Сандов е подписал разрешителното на това НПО, дето уби вече шест човека и има разследване за педофилия. При положение, че техният кмет Васил Терзиев и основателката на партията им Саша Безуханова са основните спонсори на зловещото петроханско НПО.

Същите тези предлагат забрана за имена на НПО-та, имитиращи държавни агенции и служби. А разрешението те да се нарекат и да се впишат като „държавна агенция“ става, когато Надежда Йорданова е техен министър на правосъдието, под чиято шапка е Агенцията по вписванията. Въпреки очевидното нарушение на чл. 7, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според който наименованието не трябва да въвежда в заблуждение. Знаете ли, че само ден след като на 11 януари документите на това сдружение са внесени в агенцията, то скорострелно е регистрирано?

Ами инициативата на Атанас Атанасов? Атанас Атанасов се е засилил да свиква комисии, пред които ДАНС и МВР да докладват за случая „Петрохан“. И това при положение, че техният министър Бойко Рашков закрива РПУ - Годеч, нарежда изтеглянето на „Гранична полиция“ от района и така осигурява пълна липса на контрол върху петроханската секта.

И сега ППДБ с нетърпение очаква президентът Йотова да назначи за служебен министър-председател бившия председател на тяхната парламентарна група и един от основателите на „Да, България“ Андрей Гюров. Така, те дълбоко ще си отдъхнат, защото той ще замете всичко под килима, ще прекрати всички евентуални разследвания срещу тях, ще им помогне за изборите и всичко ще се потули. Така, те отново ще спят спокойно като защитена и обгрижвана секта, каквато всъщност са!”