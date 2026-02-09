Снимка: БГНЕС
Президентът (2017-2026 г.) изказа съболезнования на близките на жертвите
Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Такова мнение изрази президентът (2017-2026 г.) Румен Радев.
Той изказа съболезнования към семействата и близките на жертвите. „Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор”, настоя той.
„Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:
- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
- легитимирането му от Екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
- самоуправството със земи и природни ресурси;
- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали”, се посочва в позицията на Радев.
Според него случаят „Петрохан“ е „зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си”. Нашата цел е да си отвоюваме държавата, подчерта Радев.Редактор: Калина Петкова
