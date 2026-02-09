Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Такова мнение изрази президентът (2017-2026 г.) Румен Радев.

Той изказа съболезнования към семействата и близките на жертвите. „Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор”, настоя той.

„Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:

- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;

- легитимирането му от Екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;

- самоуправството със земи и природни ресурси;

- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;

- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали”, се посочва в позицията на Радев.

Според него случаят „Петрохан“ е „зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си”. Нашата цел е да си отвоюваме държавата, подчерта Радев.

Редактор: Калина Петкова