В исторически план можем да откроим много велики фигури на американски президенти, но зад техните съдбоносни решения стоят други имена. Сред тях са Збигнев Бжежински - главен съветник на Джими Картър, участвал в преговорите за ядрено разоръжаване и външнополитическите стратегии срещу СССР; Макджордж Бънди - съветник на Кенеди и Джонсън, оформял политиката на САЩ по време на кризата във Виетнам; и Стивън Хедли - най-близкият до Буш при справянето на САЩ с тероризма.

Обикновено съветниците на президента са както отделни експерти, така и групи от експертни комисии. Те се избират директно от американския държавен глава, за да му предоставят стратегически анализи и препоръки по ключови въпроси като национална сигурност, икономика, наука и международни отношения. Доналд Тръмп определя себе си като миротворец и добродетелен лидер, подчертавайки усилията си за мир в Близкия изток, като в миналото дори бе номиниран за Нобелова награда за мир заради посредническите си действия, а сега получи и медала на Нобел от последната му носителка Мария Корина Мачадо. Усилия за световен мир обаче той не полага еднолично.

Знаете ли кой е определян за най-великият съветник на президента с два мандата Доналд Тръмп? Образът на Джаред Къшнър се свързва с основните военни конфликти в новата история, особено с мирните преговори в Газа и дипломатическите усилия по отношение на Украйна. Но защо един бизнесмен с опит в търгуването на недвижими имоти се заема с такива тежки дипломатически задачи?

Къшнър е част от най-близкия семеен и политически кръг на Доналд Тръмп - той му е зет. Според EBSCO той се премества от Ню Йорк във Вашингтон, заедно със съпругата си Иванка - дъщеря на Тръмп, за да заеме неплатения пост на старши съветник в администрацията. По-късно оглавява Службата за американски иновации към Белия дом - структура, създадена с идеята да внесе бизнес логика и ефективност в държавното управление.

Още от първите месеци в Белия дом Къшнър започва да разрешава вътрешни конфликти на администрацията, свързани с опозиционни разбирания - от републиканските популисти, представлявани от Стив Банън, до по-либерални членове на кръга около Тръмп, като самият Къшнър се асоциира с умерените демократи.

Преди политиката Къшнър е бил наследник и мениджър на семейна империя за недвижими имоти, както и инвеститор в рисков капитал. В медийното пространство той е описван като „тих, но изключително амбициозен наследник на бизнес традиция".

„Избрах Джаред за тази позиция, защото е много умен човек, познава региона, хората и много от играчите“, казва Тръмп за Къшнър. Изборът му не е случаен. Тръмп се доверява на семейния си кръг и предпочита лоялни фигури с директен достъп до него.

Неговият зет сам определя себе си като „deal guy“ - човек, който търси сделки, а не идеологически победи. „Не ми говорете за историята! Не се интересувам от нея. Правим нещата по различен начин тук“, казва той, описвайки подхода си към дипломацията.

Според The Guardian Къшнър „буквално заема централна позиция като пратеник на Тръмп за Близкия изток“ и се превръща в „ключов канал за преговори на администрацията с региона“. Той използва мрежа от лични контакти с регионални лидери, работи „в сянка“ - извън официалните дипломатически канали.

Бивш американски дипломат го описва така: „Може да работи в сянка и чрез бизнес интересите си, за да обедини страните“. Този прагматичен подход му позволява да посредничи между Израел, арабските държави и дори с представители на "Хамас" (по неофициална информация).

Газа и „мастър планът“ за възстановяване

На Световния икономически форум в Давос Къшнър представи „мастър план“ за възстановяване на Газа, включващ четири фази и инвестиции от поне 25 милиарда долара. Той заяви, че регионът може да се превърне в „място, където хората могат да просперират и да имат добри работни места“. Президентът Тръмп подкрепя визията и нарича Газа „красив имот“ с потенциал да стане „Ривиера на Близкия изток“, твърди Deutsche Welle.

Именно тук започват и най-сериозните спорове. Критици на Къшнър говорят за „огромен конфликт на интереси“. Сред тях е и Мат Дъс от Центъра на националната полиция. Къшнър управлява инвестиционния фонд Affinity Partners, финансиран с милиарди от Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ - държави, които са пряко ангажирани в дипломатическите усилия около Газа. Според анализатори това създава впечатление за възможно смесване на лични бизнес интереси с дипломатическа дейност, което „потенциално може да му донесе значителна финансова печалба, макар и индиректна, ако проектът за реконструкция се реализира“.

Но какви са мотивите на Тръмп и неговия съветник зад създаването на т. нар. Съвет за мир? Голяма част от медиите и експертите смятат, че за Къшнър основният стимул е финансов. Тръмп публично е казвал, че се интересува повече от политическо и стратегическо влияние, отколкото директно от лични печалби от конфликта за Газа.

Белият дом отхвърля тези обвинения. Говорителят Каролайн Лийвит заявява, че е „отвратително“ да се твърди, че Къшнър е неподходящ, като подчертава, че „все пак той отделя от времето и енергията си за световния мир“.

