От Белия дом изтриха публикация в социалните мрежи, в която вицепрезидента Джей Ди Ванс говори за "геноцида на арменците". И заявяват, че написаното от Ванс противоречи на позицията на съюзника на САЩ - Турция. Публикацията била по погрешка и я направил сътрудник, а не самият вицепрезидент.

Ванс беше на двудневно посещение в Армения. Според официалната информация целта на визитата била да се „почете паметта на жертвите на арменския геноцид от 1915 година“.

Това е вторият случай за няколко дни, в който администрацията на Тръмп изтрива публикация в социалните мрежи. По-рано беше премахнат пост на Тръмп с видео, в което Барак Обама и съпругата му са изобразени като маймуни.

