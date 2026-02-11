Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
Властите посочиха, че написаното противоречи на позицията на съюзника на САЩ - Турция
От Белия дом изтриха публикация в социалните мрежи, в която вицепрезидента Джей Ди Ванс говори за "геноцида на арменците". И заявяват, че написаното от Ванс противоречи на позицията на съюзника на САЩ - Турция. Публикацията била по погрешка и я направил сътрудник, а не самият вицепрезидент.
Ванс беше на двудневно посещение в Армения. Според официалната информация целта на визитата била да се „почете паметта на жертвите на арменския геноцид от 1915 година“.
Доналд Тръмп отказа да се извини за расисткото видео срещу Барак Обама и съпругата му
Това е вторият случай за няколко дни, в който администрацията на Тръмп изтрива публикация в социалните мрежи. По-рано беше премахнат пост на Тръмп с видео, в което Барак Обама и съпругата му са изобразени като маймуни.
