Доналд Тръмп отказа да се извини за расисткото видео срещу Барак Обама и съпругата му.

Видеото се появи на официалния профил на президента в Truth Social. То предизвика възмущение не само сред политическите противници на Тръмп. Няколко сенатори от неговата партия го нарекоха расистко и призоваха президента да го махне.

Тръмп публикува расистко видео, в което Барак Обама и съпругата му са изобразени като примати

Първоначално Белият дом се подигра на критиките и ги нарече „фалшиво възмущение“.

Но след като стоя половин ден на профила на Тръмп, видеото беше свалено.

Дългият 1-минутен клип показва редица лидери на Демократическата партия като животни, включително депутатката Александра Окасио-Кортес, новия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и Хилъри Клинтън.

„Не, не съм направил грешка. Аз гледам хиляда неща. Гледах началото на видеото и беше ОК. Никой не знаеше, че това го има в края. Ако бяха видели, сигурно щяха да са забелязали и вероятно щяха да го свалят”, каза Тръмп.