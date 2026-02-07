-
Видеото се появи на официалния профил на президента в Truth Social
Доналд Тръмп отказа да се извини за расисткото видео срещу Барак Обама и съпругата му.
Видеото се появи на официалния профил на президента в Truth Social. То предизвика възмущение не само сред политическите противници на Тръмп. Няколко сенатори от неговата партия го нарекоха расистко и призоваха президента да го махне.
Тръмп публикува расистко видео, в което Барак Обама и съпругата му са изобразени като примати
Първоначално Белият дом се подигра на критиките и ги нарече „фалшиво възмущение“.
Но след като стоя половин ден на профила на Тръмп, видеото беше свалено.
Дългият 1-минутен клип показва редица лидери на Демократическата партия като животни, включително депутатката Александра Окасио-Кортес, новия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и Хилъри Клинтън.
„Не, не съм направил грешка. Аз гледам хиляда неща. Гледах началото на видеото и беше ОК. Никой не знаеше, че това го има в края. Ако бяха видели, сигурно щяха да са забелязали и вероятно щяха да го свалят”, каза Тръмп.
