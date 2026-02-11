Пътнически самолет излезе от пистата при аварийно кацане в Сомалия. При инцидента няма пострадали, предаде "Асошиейнед прес".

Машината на сомалийската авиокомпания "Старскай Авиейшън" била принудена да се върне на международното летище на столицата Могадишу, около 15 минути след като излетяла за северния град Галкайо. Причината - установен технически проблем.

Пистата обаче се оказала недостатъчно дълга за самолета. Той излязъл от нея и спрял в плитките води на плаж край Индийския океан, съобщиха от въздушния превозвач.

Сомалийският министър на транспорта Мохамед Фарах Нух каза, че самолетът е повреден, но няма пострадали сред 55-те души на борда - 50 пътници и петчленен екипаж. Причината за инцидента ще бъде разследвана внимателно, увери той.

Снимка: БТА

Говорител на "Старскай Авиейшън" похвали пилота за действията му, съобщи "Би Би Си". За момента техническият проблем на самолета "Фокер 50" не е установен.

Редактор: Станимира Шикова