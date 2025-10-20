-
-
-
-
-
-
Загинали са двама души
Инцидент на международното летище в Хонконг. Товарен самолет, който изпълнявал полет от Дубай, излезе от пистата и падна в морето.
Четиримата членове на екипажа, които се намирали на борда, са били спасени, съобщават летищните власти. Загинали са двама души, които пътували в превозно средство, ударено от самолета при падането му, съобщават от полицията.
Една от пистите на най-натовареното карго летище в света остава затворена след инцидента, но други две продължават да обслужват полети.
