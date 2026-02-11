Продават на търг сребърен медал, който е бил връчен на спортист на първите съвременни Олимпийски игри в Атина през 1896 г. Наддаването ще е изцяло онлайн и ще стартира на 1 март, съобщи датската аукционната къща Bruun Rasmussen.

„И преди сме продавали олимпийски медали, но никога отличие от първата Олимпиада. Това е изключително рядък и ценен медал", обясни ръководителят на отдела за монети и медали в аукционната къща Кристиан Грунтдвиг.

На игрите в Атина през 1896 г. сребърни медали са били връчвани на победителите, а бронзови – за вторите места, твърди той. Отличия са били раздавани на състезатели в 43 дисциплини.

Първоначалната продажна цена на медала е между 31 000 и 47 000 долара. Не е ясно кой е атлетът, който го е спечелил, посочва Грунтдвиг. И припомня, че един датски състезател е участвал във вдигането на тежести на Игрите през 1896 г.

