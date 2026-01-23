Всички погледи са насочени към трофеите на Australian Open. В малка работилница в Сидни майстори изработват изцяло на ръка престижните купи за турнира, влагайки месеци труд и близо 18 килограма сребро. Всеки детайл е оформен с прецизност, която машините не могат да повторят. Зад блясъка обаче стои занаят, който постепенно изчезва.

Сгушена в задните улички на Сидни скромна работилница е мястото, където екип от 10 души изработва едни от най-желаните трофеи в света на тениса. От общо 150 купи, подготвяни за Australian Open 2026, най-прочутите са „Норман Брукс“ и „Дафни Акхърст“.

Изкуството на ръчно гравиране върху медни изделия се превръща в отмираща традиция



"Купата „Дафни Акхърст“ е емблематична - дизайнът ѝ е семпъл, но именно това изисква изключителна прецизност. Всичко трябва да е балансирано и идеално изравнено, така че технически не е лесна за изработка", твърди мениджърът Пол Смит.

За генералния мениджър Дарън Мей и екипа му работата по трофеите започва още през 2025 г. - преди старта на турнира, и приключва, когато купите биват връчени на шампионите.

"Масовото производство отнема живота на предмета. Детайлът изчезва. Човешката ръка не може да бъде възпроизведена от машина. Затова предмети, изработени преди векове, и днес ни вдъхновяват. Гордеем се, че правим всичко на ръка и ще продължим", споделя Мей.

Вниманието към детайла е отличителна черта на големите тенис турнири - нещо, което не изненадва майстора Пол Смит, отговарящ за трофеите на женския шампионат.

"Уменията, необходими за изработката на тези награди, често се подценяват. Все по-малко хора практикуват този занаят", подчертава Дарън Мей.

Купите се изработват ръчно от около 18 кг сребро и са на стойност около 860 000 австралийски долара.

"Фактът, че са на показ пред всички, означава, че трябва да дадеш най-доброто от себе си. Има и риск при топлинната обработка на благородни метали, но това добавя тръпка към работата ни", казва Смит.

Уменията за ръчно изработване на подобни трофеи изчезват и официално са признати за "застрашен занаят" в Червения списък на британските културни занаяти.

