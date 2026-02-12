Река Висла в Полша замръзна през последните седмици заради рекордните студове в страната. Заради очакваното затопляне на времето обаче има опасност откъснали се ледени парчета да предизвикат запушване на речното корито. Затова властите изпратиха няколко ледоразбивача, които да помогнат с проходимостта на реката.

Лед скова Централна Европа (ВИДЕО)

Кадри от дрон показаха няколко кораба, които буквално прорязват леда, покрил Висла. Преди няколко седмици подобна операция беше прекратена, тък като след преминаването на плавателните съдове - водата замръзваше твърде бързо заради минусовите температури.

Ледената покривка по долното течение на река Висла се простира на приблизително 200 километра.

Редактор: Станимира Шикова